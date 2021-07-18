Украина добавила перцу в российские щи величия

Украина добавила перцу в российские щи величия8
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 18.07.2021, 15:36
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Нате вам, российские начальнички.
Следователь Службы безопасности Украины Тарас Бутенко вызвал министра обороны России Шойгу на допрос в Мариуполе. Прибыть Шойгу приказано 20 июля, во вторник. «Цигель, цигель, ай лю лю»!
Хочет украинский следователь провести «следственные действия». Еще «до кучи» туда же вызван бизнесмен Малофеев.
Оба подозреваются в создании незаконных вооруженных формирований.
Нате вам, российские начальнички. Только вы, что ли, можете «пальцы кидать», возбуждаясь уголовными делами против украинцев? Вы больше не гегемон. Против вас тоже можно.
Отличное послесловие к «российско-украинской» статье Путина. Захарова лопнет от злости.
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