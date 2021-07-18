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Сенатор США призвал к полной реализации санкций против белорусского режима

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  • 18.07.2021, 15:39
  • 6,296
Сенатор США призвал к полной реализации санкций против белорусского режима
Крис Мерфи

Новый пакет санкций следует готовить уже сейчас.

Сенатор США Крис Мерфи призвал к полному применению санкций против властей Беларуси.

По его мнению, новый «пакет санкций следует готовить сейчас, на случай усиления безрассудства и репрессий со стороны Лукашенко».

В то же время США и европейские страны должны больше инвестировать в независимые СМИ таких стран, как Беларусь и Украина. Сейчас сенатор работает над тем, чтобы выделить больше средств на борьбу с пропагандой.

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