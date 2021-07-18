В мире договорились добывать больше нефти 4 18.07.2021, 15:52

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Страны ОПЕК+ заключили сделку.

Члены Организации стран – экспортеров нефти и партнеры (ОПЕК+) 18 июля договорились о повышении нефтедобычи с августа 2021 года на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Об этом сообщили на сайте организации.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн баррелей в сутки, для ОАЭ – с 3,2 до 3,5 баррелей в сутки, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн баррелей в сутки, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн баррелей в сутки.

На встрече решили провести слудеющее совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября.

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

В декабре 2020 года участники соглашения договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

2 апреля 2021 года страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца: по 350 тыс. баррелей в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле.

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