В Испании найден древний рисунок, которому 7500 лет 18.07.2021, 16:22

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Он отличается детальной прорисовкой.

Команда ученых из Испании обнаружила в одной из пещер в Кастельоте (Castellote) серию рисунков, которые были сделаны около 7500 лет назад. Наибольшее внимание специалистов привлекло изображение человека, поднимающегося по лестнице к улью за медом, пишет «Вокруг света».

По оценке экспертов, это наиболее тщательно продуманная и хорошо сохранившаяся картина на мотив о собирательстве. Ранее специалисты уже находили подобные сюжеты в пещерах Испании. Самым известный такой рисунок обнаружен неподалеку от Валенсии. На нем изображен человек, карабкающийся за медом на скалу по лиане. Однако картина из пещеры в Кастельоте отличается крайне детальным изображением.

Собиратель поднимается по лестнице с прямыми вытянутыми руками и ногами, при этом он «обнимает» лестницу, чтобы свести к минимуму раскачивание.

«Мы можем видеть фигуру человека с четко выраженными чертами лица, который поднимается по лестнице, чтобы добраться до улья, — пишут исследователи. — Сцена показывает, что в тот период люди использовали передовые методы для лазания: перед тем, как подняться, лестница была закреплена наверху, рядом с ульем. На средней высоте имелся столб, при помощи которого лестница крепилась к скале, что обеспечивало ей устойчивость».

Примечательно, что около 8000 лет назад, когда были высечены картины на «медовую» тему, другие народы, населявшие Европу, занимались в основном земледелием и выращиванием зерна. А в восточной Испании все еще доминировали охотники-собиратели. Добыча меда была для них важным делом, причем очень опасным. Люди были готовы рисковать жизнью, лишь бы достать лакомство.

Наряду со сценой сбора меда, древний художник изобразил на стене в пещере в Кастельоте пару лучников на охоте и бегущую лань, голова которой повернута назад.

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