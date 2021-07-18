Грузинская оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте
- 18.07.2021, 16:56
В стране проходят массовые протесты, оппозиция добивается отставки премьера.
Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте страны прервалось через несколько секунд после того, как он приступил к докладу, сообщает «Грузия. онлайн».
В частности, как только глава МВД стал у трибуны и начал свое выступление с соболезнования семье умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, к его трибуне подошли оппозиционные депутаты с плакатами. На плакатах с одной стороны изображен Лексо Лашкарава, а с другой – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с надписью: «В отставку Гарибашвили».
Кроме того, параллельно перформансу оппозиции, с балкона зала пленарных заседаний представители СМИ вывесили баннер с надписью: «Возьмите на себя политическую ответственность».
Лашкарава был найден мертвым в своей квартире 11 июля. Несколькими днями ранее он был сильно избит в ходе акции в Тбилиси. У оператора диагностировали переломы лицевых костей, он перенес операцию.
В стране проходят массовые протесты, оппозиция добивается отставки премьера.