Грузинская оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте 18.07.2021, 16:56

В стране проходят массовые протесты, оппозиция добивается отставки премьера.

Выступление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте страны прервалось через несколько секунд после того, как он приступил к докладу, сообщает «Грузия. онлайн».

В частности, как только глава МВД стал у трибуны и начал свое выступление с соболезнования семье умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, к его трибуне подошли оппозиционные депутаты с плакатами. На плакатах с одной стороны изображен Лексо Лашкарава, а с другой – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с надписью: «В отставку Гарибашвили».

Кроме того, параллельно перформансу оппозиции, с балкона зала пленарных заседаний представители СМИ вывесили баннер с надписью: «Возьмите на себя политическую ответственность».

Лашкарава был найден мертвым в своей квартире 11 июля. Несколькими днями ранее он был сильно избит в ходе акции в Тбилиси. У оператора диагностировали переломы лицевых костей, он перенес операцию.

В стране проходят массовые протесты, оппозиция добивается отставки премьера.

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