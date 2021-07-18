Дороги в Беларуси держатся исключительно на траве? 9 18.07.2021, 16:57

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Именно такое заключение можно сделать из заявления Караника.

В Гродно после уже ставшего обычным сильного ливня размыло склоны нового моста. Это произошло буквально за несколько часов до торжественного открытия, на которое,как говорят, хотел приехать Александр Лукашенко.

По словам так называемого руководителя города Владимира Караника, «склоны и новые дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезные повреждения».

Получается, что дороги в Беларуси держатся исключительно на траве. Именно такое заключение можно сделать из заявления Караника.

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