Первая медаль в Токио у России — из мельдония Telegram-канал «СерпомПо»

18.07.2021, 17:25

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Пролог к Олимпиаде удался.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а два российских гребца (Моргачев и Сорин) уже получили под зад коленом с игр за применение допинга – мельдония.

Пробы, взятые в середине июня, оказались положительными.

Это какие нужно иметь мозги, чтобы после грандиозного скандала с государственной системой допинга в России, лишения сборной гимна и флага, продолжать накачиваться мельдонием?

Эй, пропагандисты! Что, опять, «Запад» на «нас» клевещет? Снова Лавров загудит о «приступе русофобии»? Мельдоний Моргачеву и Сорину «подбросили враги»?

Загадочно усмехнутся два талисмана российской сборной - Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Пролог к Олимпиаде удался. Россия снова в центре удивленного внимания.

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