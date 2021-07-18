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Первая медаль в Токио у России — из мельдония

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 18.07.2021, 17:25
  • 2,496
Первая медаль в Токио у России — из мельдония

Пролог к Олимпиаде удался.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а два российских гребца (Моргачев и Сорин) уже получили под зад коленом с игр за применение допинга – мельдония.

Пробы, взятые в середине июня, оказались положительными.

Это какие нужно иметь мозги, чтобы после грандиозного скандала с государственной системой допинга в России, лишения сборной гимна и флага, продолжать накачиваться мельдонием?

Эй, пропагандисты! Что, опять, «Запад» на «нас» клевещет? Снова Лавров загудит о «приступе русофобии»? Мельдоний Моргачеву и Сорину «подбросили враги»?

Загадочно усмехнутся два талисмана российской сборной - Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Пролог к Олимпиаде удался. Россия снова в центре удивленного внимания.

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