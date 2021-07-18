Первая медаль в Токио у России — из мельдония
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 18.07.2021, 17:25
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Пролог к Олимпиаде удался.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а два российских гребца (Моргачев и Сорин) уже получили под зад коленом с игр за применение допинга – мельдония.
Пробы, взятые в середине июня, оказались положительными.
Это какие нужно иметь мозги, чтобы после грандиозного скандала с государственной системой допинга в России, лишения сборной гимна и флага, продолжать накачиваться мельдонием?
Эй, пропагандисты! Что, опять, «Запад» на «нас» клевещет? Снова Лавров загудит о «приступе русофобии»? Мельдоний Моргачеву и Сорину «подбросили враги»?
Загадочно усмехнутся два талисмана российской сборной - Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
Пролог к Олимпиаде удался. Россия снова в центре удивленного внимания.
Telegram-канал «СерпомПо»