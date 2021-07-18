Литва может усилить погранконтроль с Польшей из-за ситуации с мигрантами 18.07.2021, 17:33

Подозрительные автомобили будут останавливаться.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что при увеличении потока нерегулярных мигрантов в Польшу, Литва сможет усилить пограничный контроль между странами, пишет BNS.

«Да, есть такая дискуссия, я говорил об этом с премьер-министром. Если мы увидим, что ситуация ухудшается и число возвращенных увеличивается, мы не исключаем возможности усиления защиты между Польшей и Литвой, потому что это также наше обязательство», — сообщил он вчера журналистам.

«Нет решения, потому что эта ситуация еще не столь острая. Но это можно сделать — мы также проинформируем об этом наших польских коллег», — добавил министр.

По его словам, патрулирование на этом участке будет усилено, но это не будет означать постоянного возобновления пограничного контроля, а лишь выборочную остановку подозрительных автомобилей.

Польские пограничники вернули в Литву десятки мигрантов, въехавших оттуда в страну. Некоторые из них, готовившиеся к переходу через границу, были задержаны литовской стороной. Считается, что пересекающие границу пытаются добраться до стран Европы, таких как Германия.

Ландсбергис также сообщил, что в пятницу от главы польского МИД узнал о том, что тот попросил турецкое правительство поддержать просьбу Литвы о сотрудничестве в остановке потока мигрантов.

«Мы пользуемся полной поддержкой Польши», — сказал министр.

Всего в этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 2023 мигранта, что в 25 раз выше, чем было в 2020 году.

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