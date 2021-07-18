Светлана Алексиевич: Хочу написать книгу о том, что люди сказали «хватит» 18.07.2021, 17:43

Белорусская писательница рассказала, когда собирается вернуться в Беларусь.

Лауреатка нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич в беседе с журналистом Gazeta Wyborcza рассказала о том, собирается ли она назад в Беларусь (в сентябре 2020-го Алексиевич покинула страну, улетев в Германию). По словам нобелевской лауреатки она приняла для себя решение жить в эмиграции.

«Если бы я вернулась, меня бы ждала судьба Алексея Навального. Сейчас я не могу вернуться на родину, пока у власти Лукашенко и его люди. Поэтому ожидание новой встречи с Минском я потрачу на то, чтобы написать книгу о том, как это произошло, что люди сказали: «Хватит», и что сосед выступил против соседа. О том, что в наших тюрьмах сегодня пытают людей, как когда-то в лагерях», — рассказала Алексиевич.

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