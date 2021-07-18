Почему белорусам нужно уйти в отпуск и отдохнуть 18.07.2021, 18:15

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Начать мы можем с итальянской забастовки.

Сейчас белорусы задействованы в одном крупном и серьезном проекте — строительство Новой Беларуси. Мы растем морально, учимся сочувствовать окружающим, принимать важные жизненные решения, от которых зависит будущее всей страны, учимся читать и понимать законы, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР.

Чтобы приобретенные знания начали работать на пользу, необходимо сделать маленький шаг — отдохнуть. Мы много трудились: ходили на марши, расклевали наклейки, вешали ленты, распространяли самиздат. И сейчас нужно немного отдохнуть прежде чем двигаться дальше.

Начать мы можем с итальянской забастовки. Просто работать меньше. Быть может, более качественно, или нет. Но медленно, не спеша. От скорости работы размер зарплаты не изменится. К тому же, это отличный метод замедлить работу предприятия и уменьшить поступления в бюджет.

А позже, когда подтянутся соседи и друзья, можно будет выходить и в полномасштабную забастовку.

Самое время БОРоться за себя и свои права.

Стачке быть.

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