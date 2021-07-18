В Брюсселе предлагают Москве присоединиться к решению проблемы Лукашенко 3 18.07.2021, 18:29

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Евросоюз грозит Минску очередной порцией санкций.

Список белорусских политзаключенных пополнился. Европейский союз отреагировал на новый виток репрессий готовностью ввести очередные санкции. В Брюсселе полагают, что повлиять на ситуацию в Минске могла бы и Россия.

После обысков и задержаний по всей Беларуси в минувшую среду на свободу не вышли 12 правозащитников и общественных деятелей. В четверг их признали политзаключенными, пишет «Независимая газета».

С призывом к международной общественности обратить внимание на происходящее выступила организация Amnesty International. «Гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы. Пора действовать – защищать свободу и справедливость!» – говорится в заявлении организации.

В четверг на события в Беларуси отозвался ЕС. Со специальным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Оно опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей ЕС. «ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и фундаментальных свобод. Мы требуем немедленного освобождения задержанных правозащитников, а также других политических заключенных…» – говорится в документе. Жозеп Боррель предупреждает, что действия белорусских властей не останутся безнаказанными: «ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом».

Как следует из заявлений европейских чиновников, там тоже понимают, что повлиять на Лукашенко сейчас может только Россия. В частности, об этом в интервью белорусской службе Радио «Свобода» говорил посол ЕС Дирк Шубель. «Конечно же, мы бы хотели, чтобы Россия оказала позитивное влияние на белорусский режим, немного довела его до ума. Мы считаем, что это также и в интересах России – иметь стабильного и независимого соседа, потому что торговые и экономические связи очень глубокие и интенсивные, и это же очевидно, что торговать намного лучше, если в стране-соседке ситуация стабильная», – сказал он. Дипломат уточнил, что никаких вариантов отмены санкций без реальных шагов властей на деэскалацию конфликта нет. Санкции могут быть отменены, только если будут «какие-то демократические сдвиги», а это в первую очередь освобождение политзаключенных и начало диалога с народом, а также новые президентские выборы под международным наблюдением.

Политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что «Москва активно готовит почву для смены режима в Беларуси и стремится навязать официальному Минску свой сценарий политических преобразований». По его оценкам, на поддержание белорусского режима в его нынешнем виде необходимо не менее 7–10 млрд долл. в год, и российские власти не готовы столько платить. «Нет оснований полагать, что Кремль отказался от своего сценария: сразу же после встречи Путина с Джозефом Байденом Москва вновь начала взывать к необходимости вести политический диалог и провести конституционную реформу, что можно расценивать как своеобразный карт-бланш Кремлю со стороны Вашингтона на смену режима Лукашенко», – заявил эксперт в интервью сайту «Белорусский партизан».

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