Диетологи перечислили самые полезные специи 1 18.07.2021, 18:47

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Они настоятельно советуют включать в ежедневный рацион немного розмарина.

Правильно подобранные специи для ежедневных блюд помогут укрепить здоровье и даже стать вспомогательным средством для лечения некоторых заболеваний. Как информирует replyua.net, об этом рассказали диетологи.

Они настоятельно советуют включать в ежедневный рацион немного розмарина. Уникальная специя препятствует развитию воспалительных процессов в организме, улучшает внимание и способствует нормальной работе сердца. Также розмарин рекомендуется добавлять в блюда при регулярных головных болях. Улучшить эмоциональный фон и снизить симптомы депрессии помогут мята и шалфей. Кроме того, эти специи рекомендуется добавлять в блюда в качестве обезболивающих средств. Корицу, тмин и тимьян рекомендовано добавлять в рацион пациентам с сахарным диабетом, поскольку эти специи снижают уровень сахара в крови. Кроме того, тимьян также хорошо зарекомендовал себя в лечении заболевание дыхательных путей.

А вот имбирь рекомендуется употреблять для лечения кашля и выведения мокроты, при ревматизме и тошноте. Главной специей в рационе каждого человека также должна стать куркума. Она препятствует старению и улучшает работу мозга. Чёрный перец нужно добавлять в блюда для улучшения состояния кожи и укрепления иммунитета, а семена льна станут незаменимым продуктом для хорошей работы сердца и сосудов и снижения сахара в крови.

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