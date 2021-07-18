«Люди упали, двое отлетели на несколько метров» 1 18.07.2021, 19:01

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Очевидец рассказал о том, как вчера от молнии пострадали люди.

Вчера на озере возле Минска во время грозы молния ударила в дерево, под которым прятались пятеро молодых людей. На месте погибла девушка, четверо парней оказались в больнице. Очевидец происшествия Александр рассказал корреспонденту Zerkalo о том, как произошел несчастный случай и как люди пытались помочь пострадавшим.

Напомним, 17 июля возле столицы была гроза. В это время компания из пяти человек находилась рядом с озером в Стайках. Они решили спрятаться под деревом, и в него ударила молния. Девушку спасти не удалось, а четыре парня — 29, 28, 26 и 25 лет — госпитализированы.

Сегодня Минздрав сообщил, что состояние пациентов оценивается как среднетяжелое. Врачи готовят их к операциям: будут удалять поврежденные ожогами ткани, после проводить пластику.

Очевидцем страшного происшествия оказался Александр. Мужчина вместе с приятелями около 17.00 приехал на озеро на машине, собирались пожарить шашлык. Спустя небольшое время пошел ливень, раскаты грома сперва звучали в отдалении, потом громыхнуло рядом.

— Мы укрылись от дождя под открытой дверью багажника. Увидели, как пять человек спрятались под лиственным деревом, среди них была одна девушка. В озере в это время продолжали купаться несколько человек, — вспоминает Александр.

На глазах у Александра и его друзей разряд молнии ударил в дерево, он пришелся на второй-третий уровень веток снизу. Одна большая ветка сломалась и упала вниз, одновременно с этим двух парней откинуло из-под кроны на несколько метров в сторону.

— Все люди под деревом упали. Видимо, разряд молнии пошел по земле к озеру и «кусанул» людей в воде — они мигом выскочили на берег. А мы сразу бросились к лежавшим на земле людям, чтобы оказать помощь, начали вызывать скорую.

Подбежав, очевидцы поняли, что девушке уже помочь нельзя: она погибла на месте. Из четверых парней один был в тяжелом состоянии, находился без сознания. У всех от удара молнией ноги стали синего цвета от ожогов.

— С нами был Владимир, он дальнобойщик, человек опытный, много всего видел. Он сразу начал делать массаж сердца и искусственное дыхание парню, который находился без сознания. Через некоторое время тот начал шевелиться.

Минут через двадцать к месту происшествия приехали медики на трех-четырех реанимобилях. Пострадавших сразу увезли в больницу. На месте оставалась еще одна медицинская бригада. Через некоторое время к озеру приехала следственная группа, которая попросила очевидцев остаться для дачи показаний. Следственные действия продолжались примерно до 22.00.

— Выяснилось, что эти пятеро человек — это не одна компания. Вместе были трое парней и отдельно от них — девушка, ее звали Кристина, с парнем. Кто-то из них был со щенком, мы его подобрали, и сейчас он у моего друга дома. Просим, чтобы отозвались родственники хозяина собаки и забрали его.

На данный момент известно, что погибшая девушка Кристина — единственный ребенок в семье. Она жила в микрорайоне Шабаны и работала в магазине «Мила». Ее парня зовут Александр, он сейчас в больнице.

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