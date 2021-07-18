В Германии преемник Меркель попал в скандал 18.07.2021, 19:13

Ему пришлось извиниться.

Лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет смеялся позади президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, когда тот выступал с речью о людях, погибших в результате сильных наводнений в стране. Это возмутило общество и политику пришлось извиняться, пишет «Новое время» со ссылкой на немецкие СМИ.

Во время визита в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой является Лашет, он и другие политики посетили Эрфтштадт — город, который больше всего пострадал от стихии.

Wir haben aktuell über 130 Tote zu beklagen, Tausende haben ihr Hab und Gut verloren und @ArminLaschet erzählt Witze. Sprachlos über die Taktlosigkeit und mangelnden Respekt von @ArminLaschet vor laufenden Kameras.



pic.twitter.com/tm8DML6ojw — Sebastian Hornschild (@FSHornschild) July 17, 2021

Во время выступления президента Германии Лашет долгое время стоял позади него с серьезным выражением лица, а потом начал смеяться вместе с другими людьми, которые находились рядом. Это зафиксировали камеры, а видео началось распространяться в соцсетях с хештегом Laschetlacht (Лашет смеется). Отмечается, что эмоции Лашета контрастируют со словами Штайнмайера: тогда он выражал соболезнование людям, чьи родные погибли в результате наводнений.

После президента ФРГ выступил кандидат в канцлеры. Он назвал наводнение «катастрофой века», а государство и муниципалитеты, по его словам, не смогли справиться с последствиями.

Такое поведение Лашета возмутило пользователей соцсетей и некоторых политиков. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбайль назвал реакцию политика «неприличной и ужасной». В телерадиокомпании WDR заявили, что во время избирательной кампании есть моменты, «когда кандидаты демонстрируют то, кем они являются на самом деле, и сегодня такой момент», пишет The Guardian.

Сам Лашет позже извинился и назвал свое поведение «неуместным».

«Я благодарен федеральному президенту за его визит. Судьба пострадавших близка нашему сердцу, и мы слышали о ней во многих разговорах. Тем более я сожалею о впечатлении, которое сложилось во время речи. Это было неуместно, и мне жаль», — написал он в Twitter.

Из-за циклона Бернд на Европу обрушились сильнейшие ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. В Европе погибли не менее 180 человек, пишет Reuters.

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