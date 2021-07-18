Президент «Радио Свобода»: Лукашенко в отчаянии 18.07.2021, 19:19

Джейми Флай

Белорусские журналисты должны быть немедленно освобождены.

Руководитель «Радио Свобода» Джейми Флай сделал заявление по поводу информации о задержании журналиста Алеся Дащинского, которого в прошлом году МИД Беларуси лишил аккредитации, сообщает «Радыё Свабода».

«Арест Алеся Дащинского, как и аресты его коллег Олега Груздиловича, Инны Студинской и многих других независимых белорусских журналистов — является последним ярким свидетельством отчаяния Александра Лукашенко. Эти беспрерывные нападения на журналистов, которые служат народу Беларуси, не скрывают правду о происходящем в стране. Алесь и его коллеги должны быть немедленно освобождены».

Журналиста Алеся Дащинского, у которого в октябре прошлого года власти забрали аккредитацию корреспондента «Радио Свобода», задержали 16 июля. Сейчас он, предположительно, находится на Окрестина.

Сотрудники Министерства внутренних дел приехали за ним в деревенский дом в Поставском районе, после привезли журналиста в его минскую квартиру. Там прошел обыск, который проводили четыре сотрудника, предъявивших постановление от 15 июля. Но на каком основании и кем она санкционирована, в документе не было указано, сообщили родные журналиста.

Обыск тянусь почти полтора часа, у Дащинского изъяли ноутбук, телефон, жесткий диск, флешки и банковскую карточку. Когда журналиста выводили из квартиры после обыска, он успел сказать жене, что «все будет нормально». Алесь Дащинский предположительно находится в изоляторе на Окрестина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».