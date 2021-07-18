ЕС впервые обогнал США по проценту вакцинированных от COVID-19 первой дозой 1 18.07.2021, 19:24

Впрочем, США сохраняют лидерство в проценте полностью вакцинированного населения.

Процент людей, привитых первой дозой вакцины, в Европейском Союзе превышает количество людей, привитых в США.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, в ЕС первую дозу вакцины получило менее 55,6% населения ЕС, тогда как в США этот показатель составляет 55,4%.

Издание отмечает - кампания вакцинации в Евросоюзе начинает догонять американскую, и впервые количество вакцинированных превысило количество вакцинированных в США.

Впрочем, США сохраняют лидерство в проценте полностью вакцинированного населения - 48% против 42% в ЕС.

Худшие показатели ЕС объясняются разными темпами вакцинации в Западной и Восточной Европе.

Для сравнения, в Украине вакцинировано первой дозой лишь 6,4% населения, а полностью - только 3,4%.

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