Под Каменцем произошел мор рыбы 4 18.07.2021, 19:31

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Видимых загрязнений на поверхности воды выявлено не было.

В реке Лесная возле деревни Голый Борок Каменецкого района Брестской области произошел мор рыбы, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об обнаружении 40 мертвых особей поступило вчера в 15:30.

Работники Каменецкой межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию.

Сообщается, что видимых загрязнений на поверхности воды выявлено не было. Специалисты взяли пробы воды для проведения анализов. Результаты ожидаются 23 июля.

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