Народ, пора вставать! 18.07.2021, 19:44

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы много узнали о себе за эти одиннадцать месяцев.

Вот уже почти год, мы боремся с Лукашеску и его хунтой, почти год репрессии и геноцид белорусского народа, пишет участник минского Telegram-чата.

Почти год упорной, ежедневной борьбы за свои права и будущее.

11 месяцев несгибаемой воли и бесстрашия в противостоянии самой бесчеловечной диктатуре Европы. Одиннадцать месяцев новой истории Беларуси. И это только начало.

Белорусы много узнали о себе за эти одиннадцать месяцев. Что мы способны объединяться дворами и даже целой страной. Что у нас, таких разных, так много общих ценностей. Что мы можем сами следить за чистотой наших улиц, за соблюдением наших прав и свобод, оказывать поддержку нуждающимся. Что мы точно можем брать ответственность за себя и за страну.

Мы узнали, что среди нас так много креативных, трудолюбивых, бесстрашных людей, которые друг за друга горой. Что мы способны высказывать нашу волю мирно, но неумолимо.

Почти год мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже почти год мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться.

Друзья, единомышленники!

За этот почти год мы показали, что мы нация, осталось показать Лукашеску и его хунте, что народ - это власть.

Обращаемся к вам, граждане Беларуси. Пора вернуть в страну закон и главенство права, пора вернуть улицы и города нашей страны в правовое поле!

Сколько можно терпеть больного властью пересидента?

Народ, пора вставать!

Пора власть брать в свои руки, время у нас уже нет, с каждым днём катимся в пропасть, откуда белорусскому народу придётся очень тяжело выбраться.

Солидарность - наша сила.

Страна, очнись!

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