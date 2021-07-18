В Украине задержали сотрудников спецслужб, напавших на пограничников 4 18.07.2021, 20:20

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Задержанные переданы органам следствия.

В Службе безопасности Украины сообщили, что установили причастных к нападению на пограничников в ночь на воскресенье, 18 июля в Сумской области. Нападавшими оказались два сотрудника СБУ. Обоих задержали и передали органам следствия. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – говорится в комментарии СБУ.

В пресс-службе подчеркнули, что «СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям».

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на государственной границе с РФ в Сумской области злоумышленники напали на сотрудников Государственной пограничной службы Украины, в результате которого нарушители завладели табельным оружием пограничников, которое, однако, впоследствии было возвращено.

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