Слонимский активист: Белорусы ждут своего времени

Слонимский активист: Белорусы ждут своего времени3
- 18.07.2021, 20:31
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Действия властей их только злят.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Слониме Витор Марчик в комментарии «Радыё Рацыя» выразил мнение, что белорусы еще себя покажут:
- Люди приостановили свою активную деятельность. Фактически повторение 1937 года у нас идет, но то, что люди стали аполитичными или еще что–то, - нет. Это наоборот их еще больше злит. Но просто, как говорят, ушли в тень и ждут своего времени.