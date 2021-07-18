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Слонимский активист: Белорусы ждут своего времени

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  • 18.07.2021, 20:31
  • 2,338
Слонимский активист: Белорусы ждут своего времени

Действия властей их только злят.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Слониме Витор Марчик в комментарии «Радыё Рацыя» выразил мнение, что белорусы еще себя покажут:

- Люди приостановили свою активную деятельность. Фактически повторение 1937 года у нас идет, но то, что люди стали аполитичными или еще что–то, - нет. Это наоборот их еще больше злит. Но просто, как говорят, ушли в тень и ждут своего времени.

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