Британские премьер и глава минфина самоизолируются после контакта с инфицированным коронавирусом 1 18.07.2021, 20:43

Ранее COVID-19 заразился глава минздрава Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов королевства Риши Сунак все-таки отправятся на самоизоляцию после контактов с заболевшим COVID-19 министром здравоохранения Саджидом Джавидом, сообщает "Гордон".

В британском правительстве сегодня информировали ВВС, что Джонсон и Сунак самоизолироваться не будут и примут участие в пилотной программе, в рамках которой будут проходить ежедневные тестирования на коронавирус.

Первым о другом развитии событий твитнул Сунак.

"Хотя пилотный проект по тестированию и отслеживанию носит довольно ограничительный характер и разрешает только важную государственную деятельность, я признаю, что даже ощущение того, что правила не одинаковы для всех, неверно. Поэтому я буду самоизолироваться, как обычно, и не буду участвовать в пилоте", – написал политик.

Позже о своей самоизоляции проинформировал и Джонсон. Он записал видеообращение.

"Поскольку я контактировал с кем-то с COVID-19, я буду самоизолироваться до понедельника, 26 июля", – написал премьер.

17 июля Джавид сообщил, что заразился COVID-19. При этом он ранее был вакцинирован. Министр отметил, что симптомы заболевания у него слабые.

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