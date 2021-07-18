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Егор Шарангович продолжит выступать за клуб НХЛ «Нью-Джерски»

  • 18.07.2021, 22:26
Егор Шарангович продолжит выступать за клуб НХЛ «Нью-Джерски»

Команда защитила белорусского хоккеиста от выбора на драфте расширения.

Стали известны игроки, которых новая команда НХЛ "Сиэтл Кракен" сможет забрать на драфте расширения. Появились также списки защищенных хоккеистов, которых клубы однозначно хотят оставить у себя, пишет "Прессбол".

В числе защищенных хоккеистов "Нью-Джерси" белорусский форвард Егор Шарангович. В список также вошли нападающие Йеспер Братт, Нико Хишир, Янне Куокканен, Майкл Маклауд, Майлз Вуд, Павел Заха, защитники Райан Грейвз, Дэймон Сиверсон, Йонас Зигенталер и вратарь Маккензи Блэквуд.

"Сиэтл" сможет выбрать на драфте расширения 30 игроков, по одному от каждого клуба НХЛ (за исключением "Вегаса"). Церемония пройдет 21 июля.

Драфт расширения-2021 проводится по тем же правилам, что и для новичка НХЛ 2017 года. Команды НХЛ имеют право защитить 7 нападающих, 3 защитников и одного вратаря либо 8 полевых игроков (нападающих / защитников) и одного вратаря, — пишет сайт ФХБ.

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