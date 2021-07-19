«Жуткие картины»: Меркель посетила разрушенный наводнением поселок Германии

«Жуткие картины»: Меркель посетила разрушенный наводнением поселок Германии1
- 19.07.2021, 8:23
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Стихию объясняют циклоном Бернд, из-за которого на европейские страны обрушились сильнейшие ливни.
На фоне сильных наводнений в Германии канцлер Ангела Меркель посетила в воскресенье, 18 июля, село Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц — один из наиболее пострадавших регионов страны.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Меркель заявила, что увидела «сюрреалистические и жуткие картины».
«В немецком языке не хватает слов, чтобы описать вызванное здесь опустошение. Но то, что я смогла увидеть, также невероятно радует — это то, как люди держатся вместе, как они помогают друг другу, солидарность, которая есть», — сказала канцлер. Она призвала мир бороться с изменениями климата.
По словам Меркель, федеральное правительство примет решение о пакете помощи 21 июля. Он будет включать как краткосрочную поддержку, так и среднесрочные задачи и восстановление инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что пакет помощи составит 300 млн евро, пишет BBC.
Меркель во время визита сопровождала премьер-министр Рейнланда-Пфальца Малу Драйер. Она заявила, что сейчас приоритет — поиск пропавших без вести — а разрушенные стихией районы можно восстановить только благодаря долгосрочным усилиям.
По последним данным, жертвами наводнений в Германии стали 159 человек, еще 670 получили травмы. Больше всего людей — 110 — погибли в округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце. Всего в Европе в результате наводнений погибли по меньшей мере 180 человек.
Стихию объясняют циклоном Бернд, из-за которого на европейские страны обрушились сильнейшие ливни, в результате чего реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.