фото: ТАСС

Как белорусы реагировали на новости о возможном ухудшении здоровья Лукашенко.

Ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Мы собрали реакцию читателей сайта Charter97.org на это событие.

«Скоро лебединое озеро».

«Петров и Боширов идут напролом,

Один с ледорубом, другой с топором.

Сипатый вот-вот попадёт на крючок,

И плещется в термосе газ “Новичок"».

«Так шампанское в холодильник ставить? Если что — у меня морозилка большая, ящика два войдет. Такое событие надо будет отпраздновать громко!»

«Синие пальцы чернеют».

«Открыл дверь холодильника и ласково глянул на томящуюся там холодную бутылочку шампанского...»

«Видно, старика клонит сама природа к земле матушке»ю

«Помню, что 31 июля 2019 проскочила инфа, что у него инсульт. Мы даже день рождения отмечать уже не могли полноценно. Ждали, чтобы отметить его похороны».

«Праздник на «Cлавянском базаре» удался бы, если бы Лукашенко умер».

«Вот это народная любовь!»

«Сразу так весело стало, оживленно. Баяны, видать, все приготовили порвать и не один».

«Ремонтирую баяны, бесплатно!» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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