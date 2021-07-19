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В Беларусь идет прохлада

  • 19.07.2021, 8:36
  • 9,106
В Беларусь идет прохлада

Сегодня на территорию страны ожидается поступление умеренно теплых воздушных масс с Западной Европы.

В ближайшие дни станет заметно прохладнее.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (а по Гомельской и Могилевской областям практически везде) пройдут дожди (в юго-восточных районах — ливни), кое-где прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +26..+28°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +27..+29°C;

Минск +24..+26°C.

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