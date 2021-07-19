В Испании нашли христианский саркофаг племени вестотов 19.07.2021, 8:40

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Настоящее смешение эпох.

Великолепно вырезанный саркофаг вестготской эпохи был обнаружен на римской вилле, превращенной в некрополь в городке Мула в Мерсии, на юго-востоке Испании, пишет «Новое время».

Длина саркофага составляет два метра, он украшен резными концентрическими завитками и стилизованными листьями плюща.

На той стороне, в которой должна была бы лежать голова, вырезана монограмма имени Христа — греческие буквы Хи и Ро. По стилю украшений саркофаг датируется 6 веком. Это единственный в своем роде каменный гроб той эпохи, когда-либо найденный на юго-востоке Испании.

Команда из Университета Мерсии обнаружила саркофаг 15 июля на римской вилле Лос-Вильярикос. Лос-Вильярикос — это сельскохозяйственный и жилой комплекс, построенный на левом берегу реки Мула во второй половине I века. Он использовался до первой половины V века и является самым большим и лучше всего сохранившимся из римских имений, обнаруженных в Мерсии.

Что производилось на вилле, пока неизвестно. Мерсия была богата природными ресурсами — полезными ископаемыми, пшеницей, оливковым маслом, мрамором, песчаником. Вилла была значительно модернизирована и расширена в 3 веке и, вероятно, использовалась по-разному на разных этапах существования.

На вилле прекратилась промышленная деятельность, и она была заброшена в конце 5 века. Несколько разрозненных жителей остались в заброшенной вилле и вокруг нее, а к большому триклинию была добавлена полукруглая апсида, чтобы превратить его в место христианского поклонения.

Затем главный зал и атриум виллы были повторно использованы в качестве основного погребального помещения рядом со стенами церкви. Мозаичные полы, установленные на третьем этапе переоборудования виллы (IV век — первая половина V века), были разобраны, чтобы освободить место для захоронений, которые со временем распространились на другие комнаты бывшей резиденции.

В некрополе было найдено более 50 захоронений V — VII веков, и большинство могил представляют собой скромные погребения, иногда выложенные камнями по бокам и увенчанные единой плитой из песчаника. В качестве декоративных элементов иногда добавлялись фрагменты керамики. Этот саркофаг — самый роскошный из когда-либо найденных в некрополе.

В этом году кампания раскопок началась для проведения первоначального исследования района к северу от некрополя, где были обнаружены бассейны, которые, как считается, использовались для хранения еще неизвестного продукта, выращенного на вилле. Обнаружение саркофага стало полной неожиданностью для команды.

16 июля исследователи сняли крышку и обнаружили, что в саркофаге есть человеческие останки и другие элементы, природа которых пока не установлена. Содержимое было удалено для изучения.

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