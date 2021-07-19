Афган – дело тонкое 2 19.07.2021, 8:50

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фото: reuters

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Похоже, что на горизонте замаячила долгая гражданская война.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться чрезвычайно напряженной, и даже приближение празднования Курбан-Байрама не ведет к разрядке ситуации в республике. Дипломатические маневры, связанные с межафганскими переговорами в Дохе пока не дали каких-либо ощутимых результатов. Задана общая рамка к чему следует стремиться, но конкретных решений как не было, так и нет. В совместном заявлении по итогам встречи договорились о новых переговорах, что очень напоминает «женевский формат» по Сирии, когда отсутствие прогресса в поисках мирного решения объясняется желанием самих переговорщиков подольше насладится жизнью в фешенебельных отелях на деньги посредников. Как известно переговоры топчутся на месте уже более 10 месяцев.

Хотя радует заявление о готовности избегать потерь среди гражданского населения и наладить поставки гуманитарной помощи. Чего стоят эти заверения иллюстрирует эпизод с недавней казнью 22 афганских спецназовцев, сдавшихся в плен боевикам в Давлат-Абаде, провинция Фарьяб.

Формально в «Талибан» утверждают, что мирный диалог – единственный путь вперед, но это лишь прикрытие. Дохийские переговоры не связаны с действительной ситуацией на фронтах боевых действий. Более того талибы продвигают необходимость внедрения «сильной независимой исламской системы», чтобы сохранить территориальную целостность. Мулла Барадар Ахунд видит процветающий и комфортный Афганистан лишь при условии учета религиозных предпочтений афганцев. Иными словами снова жесткий шариат – единственная скрепа для разношерстной в этническом плане местной публики. Без данной меры талибы не готовы прекратить огонь, и входить в состав правительства. Это подтверждает внутреннюю слабость движения «Талибан», который в ходе военных кампаний вышел за зоны традиционного влияния пуштунов, особенно на юге и востоке Афганистана. Похоже, что на горизонте замаячила долгая гражданская война по линии пуштуны против других национальностей. Всего в стране официально 14 крупных этнических групп, но из-за долгих конфликтов точной статистики по ним в настоящее время нет. По мнению аналитиков, доля пуштунов в структуре населения свыше 40% или даже больше. Вслед за ними идут таджики – 25%. Значительными по численности группы это узбеки и хазарейцы – по 10%. Исходя из описанной конфигурации следует предположить, что основная оппозиция талибам буде исходить из районов проживания меньшинств, опасающихся доминирования пуштунов. Центр и север страны будут ареной конфликтов местных варлордов. К тому же, в среде пуштунов есть кланы лояльные к центральному правительтсву, а это усложняет талибам достижение всеобъемлющего контроля над территорией.

Без этого они не будут полезны их иностранным покровителям. Если посмотреть на итоги провальной международной конференции в Ташкенте, то талибы интересны как гаранты строительства железной дороги Термез (Узбекистан)-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар (Пакистан) или энергомоста CASA-1000, который должен обеспечить поставки электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Но пока они не способны обеспечить 100% контроль над территорией, а значит, планы России усилить давление на страны Центральной Азии, спекулируя на угрозе распространения фундаментализма, также как и интеграция Афганистана в китайский проект «Один пояс – один путь» остаются нереализованными.

Хотя российские комментаторы, связанные с ГРУ, тиражируют тезис о полном поражении США в Афганистане в эту логику не вписываются предложения Путина американскому лидеру в Женеве. Они касаются совместной с Россией координации действий на афганском направлении с возможностью задействовать в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии или на худой конец речь могла бы идти об обмене информацией. Москва просит США не закрывать полностью афганский кейс, и это связано с неуверенностью в будущих сценариях развития ситуации. Что если Пекин, опираясь на «Талибан» сможет вытеснить россиян из всей Центральной Азии или если выпущенный джин исламизма не охватит регион, а потом пойдет гулять по России. Афганистан – дело тонкое.

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