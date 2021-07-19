Жителей столицы Вьетнама изолируют 1 19.07.2021, 9:05

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фото: reuters

В стране резко возросло количество больных COVID-19.

В столице Вьетнама Ханое с 19 июля ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом сказано в предупреждении правительства страны, пишет "Гордон".

Людям разрешат выходить из дома только в случае крайней необходимости – за продуктами, лекарствами, при пожаре или чрезвычайной ситуации. Ходить на работу разрешат сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Запрещаются собрания более пяти человек в общественных зданиях, школах и больницах. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. В столице Вьетнама нельзя проводить свадьбы, но траурные мероприятия с численностью менее 30 человек разрешены.

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