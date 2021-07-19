ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола 6 19.07.2021, 9:10

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В будущем игра может кардинально измениться.

ФИФА начала тестирование кардинальных изменений правил футбола в рамках молодежного турнира Future of Football Cup в Нидерландах, пишет "Зеркало недели. Украина".

В первенстве принимают участие команды U-19 "Брюгге", "Лейпцига", "Херенвена", АЗ и ПСВ.

Матч состоит из двух таймов по 30 минут. При этом фолы, замены и прочее проходят с остановкой таймера. Тренеры команд могут проводить неограниченное количество замен.

Введение мяча из аута происходит ударом ногой. Игрок самостоятельно может разыграть все стандартные положения, включая удар от ворот.

За желтую карточку футболист покидает поле на пять минут, а затем вновь может вернуться в игру.

ФИФА хочет таким образом повысить привлекательность и зрелищность футбола. После турнира руководство футбола сделает соответствующие выводы по жизнеспособности этих правил.

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