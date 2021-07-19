На 81-м году жизни умер именитый белорусский челюстной хирург 19.07.2021, 9:16

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Олег Чудаков

фото: БГМУ

Олег Чудаков провел более 16 тысяч операций.

15 июля ушел из жизни прославленный белорусский доктор медицинских наук, профессор Олег Чудаков, сообщает пресс-служба Минздрава.

Олег Порфирьевич Чудаков родился в Сураже Витебской области в 1940 году. Окончил среднюю школу в Перми, а затем стоматологический факультет Пермского медицинского университета.

Стаж врачебной работы Олега Чудакова начался в 1964 году. В его научном багаже — более 500 работ, в том числе 1 монография и 29 патентов. Он подготовил 25 кандидатов медицинских наук и одного доктора медицинских наук.

Олег Порфирьевич работал над проблемами пластической реконструктивной хирургии костей лицевого скелета. Он предложил новые подходы к остеосинтезу на основе математических и лабораторных моделей. Разработал компрессионно-дистракционный аппарат, применяемый при лечении сложных переломов нижней челюсти, передает БГМУ.

Впервые в отечественной и мировой пластической хирургии врожденных дефектов неба у детей разработал и применил оригинальный метод первичной костной аутоостеопластики. Он же разработал новый уникальный пластический материал — плоский эпителизированный кожный лоскут, позволяющий успешно восстанавливать утраченные органы или части органов.

Олег Чудаков провел более 16 тысяч операций, написал более 300 научных работ, создал 14 изобретений и стал автором шести запатентованных методов хирургического лечения.

Прощание с Олегом Чудаковым состоится 19 июля, с 10 до 12.00 по адресу: город Минск, улица Кульман, 33А.

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