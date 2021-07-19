Денис Дудинский: Диктатура пусть сама себя пожирает 19.07.2021, 9:37

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Денис Дудинский

Есть не надежда, а уверенность, что скоро все закончится.

Переехавший в Украину шоумен Денис Дудинский, который выступил за перемены, в интервью «Салiдарнасцi» рассказал, что уверенность в том, что все скоро поменяется, есть даже у тех, кто находится по другую сторону баррикад:

– Как показывает история, культура все-таки не сильнее диктатуры – вспомнить сжигание книг на площадях, расстрелы и посадки лидеров мнений в середине прошлого века…. Культура слишком культурна, а диктатура слишком полна диктата, и культура не сможет победить, если в руках у нее нет оружия. Это должно быть Guns & Roses – тогда возможно, да.

Словом можно досадить, нотой можно оскорбить и унизить диктатуру, можно донести до широкого круга читателей, зрителей, слушателей важные мысли, но победить – в смысле, «свергнуть» диктатуру – таким образом невозможно. И это, наверное, хорошо. Пусть культура остается для свободных людей, которые сами ее и выберут. А диктатура пусть сама себя пожирает.

– Хорошо бы, но пока белорусские новости не радуют – что ни день, то новое дно. Как эти события воспринимаются извне, когда находишься в относительной безопасности?

– Ужасно. Иногда до слёз. Закончились те слова, которыми можно описать происходящее и выразить свое мнение. Жестокие, недалекие, жадные, циничные – наверное, вот так можно описать тех, что сейчас правит в стране.

Что помогает не скатиться в депрессию – в первую очередь, самоирония и цинизм, наверное, какой-то жизненный опыт, внутренняя закалка. И еще понимание – нет, не надежда, уверенность – что это закончится. Я не говорю, что скоро, но закончится. Это факт, все это знают. И даже те, кто находится по ту сторону баррикад, прекрасно понимают.

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