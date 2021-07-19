Диетологи объяснили, какими продуктами можно заменить картофель 1 19.07.2021, 9:42

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Он имеет массу достоинств, но иногда его не рекомендуют употреблять из-за проблем со здоровьем.

Если картофеля дома нет или его нельзя есть из-за диеты, то существуют альтернативные варианты, пишет сайт comments.ua.

Морковь

У нее также невысокая цена, но крайне полезный состав. Медики отмечают, что в этом овоще высокая концентрация бета-каротина, витаминов и антиоксидантов. Морковь отлично подходит для приготовления салатов, супов или для обычных перекусов. В отличие от картофеля, ее можно употреблять и в сыром виде.

Батат

Его называют сладким картофелем, хотя он не такой крахмалистый и желудку его легче переварить. Этот овощ богат микроэлементами и витаминами, которые выводят токсины из организма и нормализуют пищеварение. В готовом виде батат очень мягкий. Из него можно сделать пюре без использования блендера. Можно как варить, так и тушить или запекать.

Тыква

Универсальный и крайне полезный овощ. Добавляется в салаты, супы, пироги, гарнир. Нормализует работу почек, снижает отечность. Тыква насыщена витаминами A, C, E, PP. В ней есть калий, кальций, железо, магний и прочие микроэлементы.

Ранее стало известно, что продолжительность жизни можно продлить с помощью популярного продукта для завтрака.

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