Лия Ахеджакова — Лукашенко: Оставьте Беларусь в покое 9 19.07.2021, 9:48

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Лия Ахеджакова

Российская актриса поддержала белорусский народ.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова в Twitter обратилась к Лукашенко и поддержала белорусский народ:

— Господин Лукашенко. Уходите! Оставьте Беларусь в покое. Пересмотрела я записи с мирных прошлогодних митингов. То, как действовали сотрудники ОМОНа, меня поразило. Вы все время говорите про какую-то угрозу со стороны Запада. Но единственной угрозой для белорусов являетесь вы.

Господин Лукашенко. Уходите! Оставьте Беларусь в покое. Пересмотрела я записи с мирных прошлогодних митингов. То, как действовали сотрудники ОМОНа, меня поразило. Вы всё время говорите про какую-то угрозу со стороны Запада. Но единственной угрозой для белорусов являетесь вы. — Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) July 18, 2021

Лия Ахеджакова известна своей гражданской позицией. Она не раз поддерживала белорусов в борьбе с диктатурой.

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