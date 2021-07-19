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Лия Ахеджакова — Лукашенко: Оставьте Беларусь в покое

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  • 19.07.2021, 9:48
  • 13,002
Лия Ахеджакова — Лукашенко: Оставьте Беларусь в покое
Лия Ахеджакова

Российская актриса поддержала белорусский народ.

Известная российская актриса Лия Ахеджакова в Twitter обратилась к Лукашенко и поддержала белорусский народ:

— Господин Лукашенко. Уходите! Оставьте Беларусь в покое. Пересмотрела я записи с мирных прошлогодних митингов. То, как действовали сотрудники ОМОНа, меня поразило. Вы все время говорите про какую-то угрозу со стороны Запада. Но единственной угрозой для белорусов являетесь вы.

Лия Ахеджакова известна своей гражданской позицией. Она не раз поддерживала белорусов в борьбе с диктатурой.

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