Белорусы подняли цены на аренду квартир в Киеве 3 19.07.2021, 9:59

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иллюстрационное фото

Цены на аренду жилья выросли на 6−7%.

Большинство приезжающих из Беларуси — специалисты IT-отрасли, которые готовы снимать жилье в новостройках столичной алгломераци в ценовой категории $370−$480 месяц. В первой половине июля цены на аренду жилья в Киеве выросли на 6−7%, пишет «Новое время».

Арендодатели не дождались августа, когда в Киев стекаются студенты и трудовые мигранты из регионов, и повысили цены на квартиры раньше. По данным исследования Центра экономической стратегии, с 5 по 11 июля аренда однокомнатных квартир в Киеве подорожала на 6,6%. Рост цен оказался нехарактерным для этого периода — обычно арендодатели повышают плату в начале августа, когда поступившие в столичные ВУЗы абитуриенты стекаются в столицу.

Аренда подорожала из-за повышенного спроса со стороны белорусов. Они едут в Киев, стремясь не остаться за железным занавесом, которым ограждает страну Александр Лукашенко.

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