«Я остаюсь дома» 5 19.07.2021, 10:14

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Фото: ТАСС

Закупайтесь продуктами, лекарствами и откладывайте деньги на самое необходимое.

Я остаюсь дома. Эту фразу очень скоро мы скажем своим родным и близким, коллегам и друзьям. Они ответят нам тем же. Перед этим мы обязательно закупимся продуктами, подготовим набор лекарств и отложим денег на самое необходимое, пишет телеграм-канал «БОР».

Мы останемся дома потому, что там безопасно. Мы останемся дома для того, чтобы увидеть крах полуразвалившейся системы.

Сразу остановятся заводы, среди директоров начнется паника. Но они будут бессильны. Что можно сделать против целого цеха, который просто остановится? Что можно сделать против автопарка без водителей, а автобусы так и остались стоять на стоянке? Что можно сделать в условиях молчаливого бунта всей страны?

Пока мы ищем единомышленников. Работаем медленно, по техпроцессу. Уходим на ремонт, если оборудованию нужен ремонт (а он нужен), берем больничные, если чувствуем слабость, помедленнее возвращаемся с перекуров и больше общаемся с коллегами. Объединяемся.

Готовьтесь, друзья, очень скоро мы останемся дома.

Стачке быть.

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