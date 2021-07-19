Производители хлеба в России предупредили о подорожании 1 19.07.2021, 10:21

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Все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз.

Производители хлеба предупредили торговые сети о повышении с августа цен на 7-12 процентов из-за роста стоимости сырья. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на торговую сеть "Верный" и ряд производителей хлеба.

Все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на один рубль год к году, рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Так, по его словам, маргарин вырос в цене на 38 процентов, сахар - на 9 процентов, а упаковочный материал - на 26 процентов.

Рустам Айдиев, исполнительный директор Национального союза хлебопечения, также отмечает дефицит персонала в отрасли, из-за которого производителям пришлось поднять зарплаты действующим сотрудникам.

В министерстве сельского хозяйства России заявили, что цены производителей на хлебобулочную продукцию стабильны, а за последний год отпускные цены выросли не более чем на 6 процентов, а сейчас стоимость сырья, в том числе пшеницы падает.

Кроме того, как напомнили в министерстве, действуют меры господдержки производителей для стабилизации цен на хлеб.

В конце 2020 года правительство начало предоставлять производителям по 2 рубля за килограмм хлеба. Однако, представители отрасли отметили, что в мерах поддержки не учитывается рост цен на сырье.

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