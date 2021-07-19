«Дома сдали, но жить в них невозможно» 19.07.2021, 11:33

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В Соколе под Минском построили бюджетные коттеджи, однако дольщики недовольны.

Всего в 20 километрах от МКАД (при этом в черте Минска) идет масштабная, но абсолютно незаметная для большинства стройка. Ну кто поедет в «условно» столичный микрорайон Сокол, чтобы посмотреть на процесс возведения таунхаусов/дуплексов, которые тебе никогда не достанутся? Вот и живет настоящий город в городе полутайной жизнью, не попадая в объективы видеокамер и фотоаппаратов. Однако за красивыми, еще не успевшими выгореть фасадами кипят страсти: дольщики, продавшие свои квартиры и взявшие коммерческие кредиты для того, чтобы заполучить заветные «квадраты», жалуются на большую задержку сроков реализации проекта и неясные перспективы переезда. Onliner разбирался в ситуации.

Коттеджи не для всех

О том, что в Соколе появится особый квартал, стало известно в начале декабря 2019 года. «Строительство будет осуществляться для многодетных семей по направлениям администраций районов Минска», — уточняли в УКСе, с ходу расстраивая планы на новоселье для всех, кто не числится в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и не воспитывает как минимум трех несовершеннолетних детей.

Рендеры, которые демонстрировал УКС Запад, были приятными, но архитектурного восторга не вызывали. С учетом того, что проект новый и реализуется с нуля, можно было бы построить что-то поинтереснее — так, чтобы в Октябрьский район Минска, расположенный «на выселках», приезжали экскурсии поохать да поахать. Но госзастройщик объяснил визуальную скромность просто: надо уложиться в определенный бюджет, причем не очень большой. Потому и не до экспериментов.

Работа закипела весной прошлого года. Десятки многодетных семей (а это далеко не бедные люди, так как лишних метров в домах предостаточно) принялись регулярно наведываться на пыльную стройплощадку и с нетерпением ждать торжественного момента передачи ключей. Тем более что и сроки переезда были обнадеживающими: возводящиеся из керамзитобетона дуплексы обещали сдать менее чем через год.

Но срок вышел, а обитаемые половинки домов можно по пальцам одной руки пересчитать. При этом по документам многие дуплексы сданы в эксплуатацию еще в мае...

Дом за 200 с лишним тысяч

— Вот так выглядит стопроцентная готовность дома, — проводят экскурсию по почти своему жилью Алена и Александр, которые устали приезжать в Сокол и видеть, как с их метрами все еще копаются строители. — Сами понимаете, жить здесь невозможно, детей в такое не перевезешь.

Как и всех, кому повезло когда-нибудь обосноваться в Соколе, супругов пригласили строиться из администрации района, обещая, что все будет четко и по плану. Долгожданное письмо пришло в мае прошлого года.

— Нам объяснили, что Лошица уже заполнена под завязку, на метры там можно не рассчитывать, поэтому вот — изучите вариант в Соколе. А мы такому повороту даже обрадовались: давно хотели переехать за город, на природе детям лучше. Практически сразу согласились на предложение, хоть и понимали, что по деньгам это выйдет дороже, чем если бы ввязались в строительство квартиры в Минске.

Ориентировочную стоимость квадратного метра нам тоже озвучили — 2100 рублей. Прикинули с женой, что, имея кое-какие накопления, а также приплюсовав субсидию и коммерческий кредит, потянем стройку. Да, будет нелегко, ежемесячно отдавать придется большие деньги, зато взамен получим полноценный дом на два этажа и 100 метров, — объясняет Александр.

При застройке Сокола реализуется несколько планировочных решений. Самый скромный домик имеет площадь около ста «квадратов», самый «богатый» — под 140. Принцип распределения метров одинаковый: на первом этаже гостиная с кухней, на втором — спальни. В зависимости от метража могут добавляться балконы, кладовки или еще одна комната на первом уровне. Цена за метр скачет от 1900 до 2100 рублей.

— Когда заключали договор в УКСе, нам показывали очень красивые картинки, обещая, что по строительной части все будет один в один. А уже женщины и дети, изображенные на иллюстрациях, — за нами, — вспоминает Алена. — Конечно, мы верили и не сомневались: за дело берется государственный застройщик с хорошей репутацией.

Да и срок озвучили реальный: сдача в эксплуатацию была намечена на 24 января 2021 года.

С учетом того, что все коммуникации уже были подведены, этих месяцев как раз хватало на то, чтобы провести все работы. Дома-то небольшие. Да, в мае конкретно тут еще ничего не было, но соседние линии уже строились, и мы видели, как пустырь постепенно превращается в обитаемую территорию.

Но пришло 24 января, а чуда не случилось. Журналистам прислали дополнительное соглашение с переносом даты ввода дома на апрель. Потом еще раз — на май. В конце мая, как выяснилось, коттеджи по нашей линии все-таки сдали, но вы сами видите, что работы не завершены. И никто ничего не объясняет.

Корень всех проблем дольщики видят в генподрядчике, а именно компании «Стальная сфера», которая, по словам минчан, регулярно меняла рабочих. «Люди появлялись, уходили, потом стройка месяца три стояла колом, никакой системы и порядка. При этом над остальными очередями работают государственные тресты — и там совсем другая картина: домам только четыре месяца, а такое ощущение, что они будут полностью готовы раньше, чем наши, которые уже сданы», — рассуждают минчане.

Халява или не очень?

— С этими бесконечными переносами и неготовностью дома я уже не знаю, как быть, — делится переживаниями Анна. — Мы продали квартиру, чтобы участвовать в этой стройке, живем в съемном жилье, а перспектив по переезду никаких. Сейчас начнутся выплаты по коммерческому кредиту, и мы совсем задохнемся: где брать столько денег, чтобы и с арендодателем рассчитываться, и с банком?

У всех дольщиков разные ситуации, размер кредита зависел от наличия жилплощади, материнского капитала, собственных сбережений, выделенной субсидии. Но факт в том, что меньше 1000 рублей в месяц банку вряд ли кто-то отдает, у кого-то и 2500 выходит. Но относятся к нам как к льготникам, которые получили все на халяву. Даже рабочие, когда им задаешь вопросы по качеству строительства, огрызаются: а что вы хотите, это же вам бесплатно досталось? Но какое бесплатно?

К моменту приезда журналистов балкон в коттедже Анны не был огорожен

Все вносили минимум 10% от стоимости дома своими средствами и потом брали кредиты под коммерческий процент!

И за это я, например, в итоге получила просевшую кровлю: ее собирали и ставили зимой и, видимо, древесина была сырая, необработанная, в итоге крыша поехала. Есть вопросы по утеплителю, который местами как будто отходит. Не закончены работы внутри. Куда и когда переезжать?

А тут еще две недели назад приехали газовщики и отсоединили все дома от трубы. И как, скажите, принимать свой коттедж, когда ты не можешь проверить исправность работы котельной и всей системы отопления. А вдруг зимой выяснится, что все не так, — где добиваться правды, если все документы уже подписаны?

— Вы посмотрите, сколько здесь домов, а живет, наверное, только одна семья. Это же о чем-то говорит, — рассуждает Александр. — К тому же, насколько я знаю, у тех, кто уже прошел этап приемки, были большие вопросы по качеству.

Как выяснилось, облагораживать территорию УКС будет только со стороны улицы. Ну это ладно, свой участок и сам сделаешь, но проблема в том, что плодородный слой, который был снят во время стройки, нам не вернут — якобы он был плохой по качеству.

Благо хоть откосы укрепили, а то во время сильных дождей тут так текло, что в низине настоящие рисовые поля образовались.

— Нам каждый раз обещают, что через недельку-две все будет готово, но эта «готовность в ближайшее время» продолжается с мая. А реальный срок никто не называет и документов, кроме майских допсоглашений, у нас больше нет, — переживают за свое будущее дольщики.

Что ответит УКС?

К ответу на запрос в УКС Запад подошли не формально: предложили встретиться на месте и все показать-рассказать. «Держать ответ» приехали как представители УКСа, так и «Стальной сферы», выступающей генподрядчиком.

— Квартал строится по указу президента для многодетных семей, — показывает новую точку на карте Минска главный инженер УКС Запад Игорь Андрейчиков. — Реализовываться проект начал в конце мая 2020 года и завершился (по постановлению) во втором квартале 2021-го. Подрядная организация взяла на себя обязательства закончить все работы 30 апреля, но срок постановления определяет более широкие рамки, и в них мы вложились. 30 июня все домики были введены в эксплуатацию, а вообще, ввод начался с 31 марта. Первую очередь специально разделили на семь пусковых комплексов, чтобы оперативно сдавать дома и дать людям возможность заселяться.

Все, что вы видите сейчас на улице, — это переделка выполненных в осенне-зимний период работ по благоустройству. В десятидневный срок все будет устранено и завершено.

— В домах на улице Шатило уже были официальные приемки. И у людей, которые приезжали со специалистами, есть большие нарекания на качество.

— Приемщик на то и приемщик, чтобы найти недостатки. Ему за это платят. Каждый дольщик составляет акт, в котором указывает недочеты, бумаги затем передаются генподрядчику, и он будет все исправлять. Это однозначно. Могу твердо сказать, что все замечания, которые записывают дольщики, не влияют на надежность дома и безопасность его эксплуатации. Заключения комиссий и соответствующие справки есть. Большинство же замечаний — несущественные мелочи.

— Да, но у «Эво Лэнд» есть, например, такие фото. Мне как дольщику было бы неприятно увидеть такое.

— Это да, замечание, за такое надо отрывать руки. Замечания и недостатки, конечно, есть. Но на безопасность они не влияют, все будет устранено. К тому же есть пятилетняя гарантия, потому как в процессе эксплуатации тоже будет что-то появляться.

Относительно перекрытия подачи газа к домам главный инженер объясняет:

— Идут пусконаладочные работы, на которые генподрядчик заключает договоры со всеми службами. Как только они выполняются, счетчики пломбируются, их показания фиксируются и отношения между субъектами прерываются. Это стандартная процедура. Чтобы жильцу заселиться в дом и иметь газ, электроэнергию и воду, со всеми этими структурными подразделениями ему надо заключить прямые договоры. А до этого оформить право собственности и получить техпаспорт.

Некоторые дольщики ситуацию не понимают. Они рассуждают так: как я могу оплатить окончательную стоимость и затем оформлять документы в агентстве по госрегистрации и кадастру, если не имею возможности проверить, как работает котельная, отопление и прочее. Ну придется поверить. Когда дольщик заключит все договоры, мастера придут, все подключат, покажут и проведут обучение. Ситуация именно такая, это стандартная схема для всех и всегда.

Представители УКСа журналистов также познакомили со Стасом — дольщиком, который вместе с семьей живет в Соколе с начала мая. Молодой человек доволен условиями, и даже ежедневные поездки в Минск на работу не напрягают: «Поначалу казалось, что дорога бесконечная, а потом привык, даже не замечаю, как доезжаю», — говорит он.

Семья оплачивала ремонт от застройщика, но в будущем, когда дом усядется, планирует обновить все 120 «квадратов».

Так как заселились минчане одними из первых, по весне успели разбить грядки, посадить клубнику и даже снять первый урожай. Жировку пара еще не получала, но рассчитывают, что после того, как пропишутся, цифры не будут большими.

— Озеленение участка изначально не было предусмотрено. Это бюджетный проект, который должен обеспечить человеку крышу над головой, — уточняет обстановку главный инженер. — Всю остальную красоту, в том числе и забор, какой захочется, дольщик делает сам. Мы же этим штакетником только наметили границы, чтобы люди между собой потом не разругались за землю.

И все же, что по поводу сроков? Игорь Андрейчиков объясняет, что внутренняя неготовность некоторых домов связана с тем, что будущие жильцы сами просили с чем-то повременить, так как хотели, чтобы руками рабочих были поклеены другие обои или на пол уложен ламинат вместо линолеума. «Мы индивидуально работаем с каждым дольщиком и хотим, чтобы люди были довольны».

— Чтобы как можно скорее заселиться, людям надо подписать акты, произвести окончательный расчет, оформить документы в агентстве по госрегистрации и кадастру, заключить все договоры. Сегодня выдача ключей зависит только от дольщика, а не от нас. Да, в чем-то придется довериться, но каждый дольщик может рассчитывать на пятилетнюю гарантию, поэтому, какие бы вопросы ни возникли, они будут устранены.

Что касается домов тех дольщиков, которые обратились к журналистам, работы у них будут завершены в ближайшее время. Также хочу отметить, что, несмотря на существенное подорожание стройматериалов, «квадрат» никто не пересчитывал. А так как дома сданы, то люди могут быть уверены, что дорожать метр не будет, — заверили в УКС Запад.

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