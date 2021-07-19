Белорус по собственной инициативе убрал мусор в польском лесу и стал звездой Сети 2 19.07.2021, 11:40

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Теперь его разыскивает мэр города, чтобы поблагодарить.

Городская администрация польского города Зелена-Гура разыскивает гражданина Беларуси, который по собственной инициативе убрал лес, пишет издание «Rzeczpospolita».

«Посмотрите, как нас всех можно пристыдить! Может, кто-нибудь знает, кто это?» - написал в соцсетях мэр Зеленой-Гуры Януш Кубицкий, опубликовав фотографию человека с мешками, полными мусора.

Известно, что его зовут Александр, в Польше он нашел работу, а в свободное время также снимает видео, которые публикует на свое YouTube-канале .

Мужчина решил расчистить лес, расположенный в Зеленой-Гуре. Во время уборки он собрал 10 полных мешков мусора.

«Мне просто нравятся и люди, и природа, и город. Вот, пожалуй, и все», - рассказал белорус.

Его действие вызвало волну положительных комментариев в польском сегменте интернета. Многие предлагают даже дать ему польское гражданство.

«Как приятно читать хорошие новости о своих соотечественниках. Отличная работа. Местные власти хотят поблагодарить за инициативу», - написала белоруска.

Городская администрация в Зеленой-Гуре оценила жест белоруса и теперь чиновники хотят связаться с ним и поблагодарить его за уборку.

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