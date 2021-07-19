Цифровой цирк Антон Орехъ

19.07.2021, 11:54

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Антон Орехъ

Российская власть стала смешной.

Впечатлительная публика, причем, с разных политических сторон, опасается «цифрового концлагеря». Но пока это больше похоже на цифровой цирк.

Я уже говорил про это неоднократно: власть может быть какой угодно – умной, глупой, справедливой, жестокой, доброй – но она не должна быть смешной.

18 июля вечером при походе в ресторан у россиян требовали QR-код, а в случае отказа, обязаны были не пустить в харчевню, и вообще могли из этого устроить скандал вплоть до вызова полиции. А 19 июля утром те же самые люди с улыбкой пускали вас внутрь и предлагали выбрать удобный столик. Конечно, все новое начинает действовать с какого-то числа и минуты и момент превращения кареты в тыкву или наоборот, наверное, всегда выглядит чудно, но с этими кодами чудно вышло не потому, что запрещенное вмиг стало разрешенным. А потому что мера, подававшаяся как технологичная, продуманная и эффективная, превратилась черт знает во что, при этом превратилась максимально нелепо. Вот просто максимально нелепо!

Особенно смешно говорить про QR-код как стимул к вакцинированию. Их ввели 28 июня. И, допустим, человек решил в тот же день поставить первый компонент «Спутника». Поставил. А второй компонент – не ранее 19 июля. То есть в день отмены QR-кодов. Значит, стимулирующая мера реально не коснулась именно в таком качестве ни единого человека. Вообще ни одного!

Объяснения внезапной отмены внезапно введенного такие же внезапные. В стиле Роспотребнадзора, который на фоне ежедневных рекордов смертности сказал, что «ситуация стабилизировалась». Собянин сказал примерно тоже самое. И это выглядит примерно так же, как если больному при первых же признаках улучшения состояния и падении температуры, сразу же отменять препараты: ну, температура же спала!

Впрочем, тут вовсе нет никакого понимания, насколько эффективная сама по себе система QR-кодов. И не надо приводить в пример Израиль, где она хорошо сработала. Это худший из всех возможных способов сравнения. Государство, живущее в состоянии перманентной войны, с высочайшей степенью сплоченности и мобилизации перед лицом врага, с исключительной степенью заботы буквально о каждом гражданине – это Израиль. Для него коронавирус – это та же война. А для нас – «не страшнее гриппа».

Цифровой зуд еще год назад сподвигал мэрию Москвы на введение QR-кодов, но тогда эта затея фактически не работала ни дня. Сейчас вышло чуть дольше, но оттого еще глупее. Когда власть с серьезным видом втюхивает какую-то меру, а потом тут же ее отменяет с не менее серьезным лицом – это глупость. Когда власть постоянно меняет показания, сообщая то про обострение ситуации, то про стабилизацию, то про перелом – и всякий раз эти заявления не совпадают с вашим ощущением от происходящего за окном – это «белый шум». Вы перестаете воспринимать этих людей в пиджаках всерьез. Просто перестаете реагировать на из заявления, как на важную информацию.

Самое смешное, что кто-то же уже успел заплатить мошенникам за поддельные коды! Кто-то на подделке даже попался, и там вырисовываются реальные уголовные дела. Забавно будет слушать приговор. К тому моменту в зале суда мало кто уже будет понимать, о чем вообще идет речь. Какие коды? Куда? Когда? Зачем?

Незадолго до отмены одна фирма устроила акцию с временными тату в форме QR-кода. Сочувствую ребятам. Они хорошо поработали, их цитировали государственные информагентства и сообщение стало кем-то восприниматься почти как официальное. Жаль! Веселое дело сорвалось. Хотя кто-то наверняка успел на руке набить эту ерунду и теперь ходит и смешит окружающих.

А серьезные люди задают вопросы: «Неужели нельзя было сразу подумать о том, как это все сработает и сработает ли вообще? Неужели было непонятно, что те же рестораны понесут колоссальные убытки? Неужели кому-то именно общепит казался главной угрозой на фоне того, что общественный транспорт забит народом?».

Но эти вопросы абсолютно бессмысленны, потому что не учитывают важной особенности жизни наших чиновников. Для них нет разницы между рестораном и метро. Они просто в метро не ездят. Для них транспорт, обычные продуктовые магазины и прочие места массового скопления граждан – совершенно абстрактны. Вы никогда не встретите там людей, принимающих решения! А в ресторанах они бывают. Зато ездят на служебных автомобилях с мигалкой по выделенке. Не имея проблем с парковкой попутно. И в магазины ходит такие, куда ходят им подобные.

Это — отдельная жизнь. И опираясь на опыт изолированной от подавляющего большинства людей жизни, они и принимают решения. Касающиеся нас с вами, но не их. Они искренне думали, что QR-код – это свежо и интересно. А теперь с той же непосредственностью его отменяют, думая, что оперативно реагируют на вызовы времени. Хотя время у них на часах совсем другое. Какой-то параллельное.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»

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