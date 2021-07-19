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Что происходит на рынке наличной валюты?

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  • 19.07.2021, 12:00
  • 10,404
Что происходит на рынке наличной валюты?

В обменниках появились новые курсы.

В первый рабочий день новой недели банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках утром 19 июля новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,53, а купить по 2,535 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,57);

евро 3,0 / 3,002 (3,04);

100 российских рублей 3,402 / 3,41 (3,5).

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