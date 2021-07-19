Купающиеся рядом с людьми медведи стали звездами Сети 2 19.07.2021, 12:55

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Жара заставила медведей купаться в непосредственной близости от людей.

Люди, пришедшие отдохнуть на озеро Тахо (Калифорния, США), быстро убедились, что охладиться в водичке жаждут не только они, пишет 120.su.

На пляж явилось медвежье семейство. Не обратив ни малейшего внимания на остальных отдыхающих, мама-медведица завела своих отпрысков в озеро. Сценка, снятая на видео, на первый взгляд кажется очень милой, но в то же время вызывает тревогу. Медведицы, защищая потомство, становятся воплощениями ярости, так что люди на пляже оказались в реальной опасности.

Un-BEAR-able heat! A mama bear and her 3 cubs were spotted cooling off in South Lake Tahoe over the weekend as temperatures there soared to record highs in the low 90s! Video was shared by Heather Blummer with our sister station, KOLO, in Reno, Nevada. pic.twitter.com/EK3hGSWEOj — Jeff Castle KSLA (@jeffcastleksla) July 14, 2021

Впрочем, местные жители уверяют, что всё не так страшно. Медведи постоянно шляются по жилым районам, свыклись с людьми и потому ведут себя вполне прилично.

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