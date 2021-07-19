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Купающиеся рядом с людьми медведи стали звездами Сети

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  • 19.07.2021, 12:55
  • 4,306
Купающиеся рядом с людьми медведи стали звездами Сети

Жара заставила медведей купаться в непосредственной близости от людей.

Люди, пришедшие отдохнуть на озеро Тахо (Калифорния, США), быстро убедились, что охладиться в водичке жаждут не только они, пишет 120.su.

На пляж явилось медвежье семейство. Не обратив ни малейшего внимания на остальных отдыхающих, мама-медведица завела своих отпрысков в озеро. Сценка, снятая на видео, на первый взгляд кажется очень милой, но в то же время вызывает тревогу. Медведицы, защищая потомство, становятся воплощениями ярости, так что люди на пляже оказались в реальной опасности.

Впрочем, местные жители уверяют, что всё не так страшно. Медведи постоянно шляются по жилым районам, свыклись с людьми и потому ведут себя вполне прилично.

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