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Жители деревни на Столбцовщине уже месяц живут без воды

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  • 19.07.2021, 12:59
  • 1,306
Жители деревни на Столбцовщине уже месяц живут без воды

Власти заявляют, что проблема в водонапорной башне.

Уже месяц нет воды в деревне Куль на Столбцовщине, пишет mlyn.by. Власти заявляют, что проблема в водонапорной башне, и говорят, что проблемой занимаются.

"У меня мама инвалид 1-й группы, брат инвалид 2-й группы, и мы вынуждены терпеть такие неудобства", — говорит житель деревни Олег Эдуардович.

Мужчина уточняет, что в деревню привозят бочку с водой. Однако в такой ситуации сельчане не могут полить свои огороды.

"Нам обещали, что башню подготовят и передадут под ЖКХ, но никто ею не занимался. Теперь будет слияние двух хозяйств. Наше сельхозпредприятие, на балансе которого и находится башня, переходит под другое хозяйство. И мы останемся без башни вообще", — переживает сельчанин.

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