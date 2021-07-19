Ураган накрыл Киев: фото и видео
- 19.07.2021, 13:30
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Затоплены две станции метро.
Сегодня на Киев обрушился мощный ливень с грозой. Ненастье сопровождается сильным ветром, пишет «Униан».
По прогнозу, сегодня в столице Украины впервые за долгое время ожидается температура ниже +30 градусов.
Также в Киеве в результате сильного дождя затопило станцию метро "Берестейская", сейчас она закрыта для пассажиров. Закрыта и станция «Академгородок».
"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
А вот такая ситуация под Берестейским путепроводом, проспект Победы полностью затопило, поэтому автомобили стоят без движения.