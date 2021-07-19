В Смолевичском районе бизнесмен вывез в лес оппонента и застрелил 7 19.07.2021, 13:18

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фото: sk.gov.by

Инцидент произошел в деревне Волма.

Следственный комитет расследует убийство, которое произошло в Смолевичском районе, сообщает СК.

7 июля жительница деревни Волма обратилась в милицию с заявлением о пропаже своего 44-летнего мужа. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте следы крови, а также свидетельства конфликта в помещении.

На территории возле дома также были обнаружены следы крови. Тело пропавшего с огнестрельным ранением в голову раскопали в лесополосе неподалеку.

В ходе начальных следственных действий удалось установить, что незадолго до этого у погибшего произошел конфликт к местным 40-летним предпринимателем. Мужчина даже обращался по этому поводу в милицию.

Предприниматель был охотником и опасался, что если делу дадут ход, то он лишится права на хранение оружия. Он просил потерпевшего отказаться от претензий и угрожал ему.

Ночью с 6 на 7 июля ИП вместе с тремя знакомыми и спиртным приехал к оппоненту. В ходе распития алкоголя снова возник конфликт, в ходе которого потерпевшего избили. Рано утром мужчины сели в автомобиль. Около леса соперники и двое знакомых ИП вышли из машины. Еще один мужчина остался в транспортном средстве.

Спустя минуту индивидуальный предприниматель подошел к автомобилю, взял хранившийся там карабин, а спустя еще минуту — выстрелил в голову своему оппоненту. Далее, по версии следствия, бизнесмен поручил своему знакомому закопать тело, а автомобиль вымыли на принадлежащей ему СТО. Затем мужчина попытался скрыться в России, но он и его знакомые были задержаны.

Следователями 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц). Он заключен под стражу.

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