В Смолевичском районе бизнесмен вывез в лес оппонента и застрелил

В Смолевичском районе бизнесмен вывез в лес оппонента и застрелил7
- 19.07.2021, 13:18
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Инцидент произошел в деревне Волма.
Следственный комитет расследует убийство, которое произошло в Смолевичском районе, сообщает СК.
7 июля жительница деревни Волма обратилась в милицию с заявлением о пропаже своего 44-летнего мужа. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте следы крови, а также свидетельства конфликта в помещении.
На территории возле дома также были обнаружены следы крови. Тело пропавшего с огнестрельным ранением в голову раскопали в лесополосе неподалеку.
В ходе начальных следственных действий удалось установить, что незадолго до этого у погибшего произошел конфликт к местным 40-летним предпринимателем. Мужчина даже обращался по этому поводу в милицию.
Предприниматель был охотником и опасался, что если делу дадут ход, то он лишится права на хранение оружия. Он просил потерпевшего отказаться от претензий и угрожал ему.
Ночью с 6 на 7 июля ИП вместе с тремя знакомыми и спиртным приехал к оппоненту. В ходе распития алкоголя снова возник конфликт, в ходе которого потерпевшего избили. Рано утром мужчины сели в автомобиль. Около леса соперники и двое знакомых ИП вышли из машины. Еще один мужчина остался в транспортном средстве.
Спустя минуту индивидуальный предприниматель подошел к автомобилю, взял хранившийся там карабин, а спустя еще минуту — выстрелил в голову своему оппоненту. Далее, по версии следствия, бизнесмен поручил своему знакомому закопать тело, а автомобиль вымыли на принадлежащей ему СТО. Затем мужчина попытался скрыться в России, но он и его знакомые были задержаны.
Следователями 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц). Он заключен под стражу.