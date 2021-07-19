Во сколько обойдется набор одежды для школьника и как за год изменилась его стоимость 1 19.07.2021, 13:40

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Родителям придется раскошелиться.

В Минске открылись школьные базары, сообщает государственное объединение «Столичная торговля и услуги». Набор одежды для школьников младших классов будет стоить, по ориентировочным подсчетам, от 266 рублей, а для старших классов — от 349 рублей. За последний год базовый набор одежды для школьников подорожал примерно на 20%, пишет zerkalo.io.

Набор одежды для школьников младших классов ориентировочно обойдется в сумму от 266 до 804 рублей, а старшеклассников — от 349 до 978 рублей. В этот набор входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

Речь про одежду от предприятий «Беллегпрома», в том числе «Калинку», «Славянку», «Надэкс», «Коминтерн», «Элиз», «Полесье», «Свитанок», «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко».

В Минске школьные базары работают в том числе в крупных универмагах.

Насколько подорожала одежда для школьников за последний год

В 2020 году экипировка школьников младших классов стоила ориентировочно от 221 до 762 рублей, старшеклассников — от 292 до 879 рублей.

То есть бюджетные наборы одежды для школьников за последний год подорожали примерно на 20%, если сравнивать ориентировочные цены. Для учеников младших классов цены на базовые наборы выросли примерное на 45 рублей, а для старших классов — на 57 рублей.

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