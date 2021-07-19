Ученые обнаружили древнейшие в Евразии артефакты из метеоритного железа 3 19.07.2021, 13:42

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Артефактам почти пять тысяч лет.

Российские археологи заявили о том, что им удалось обнаружить в Болдыревском могильнике ямной культуры три артефакта из метеоритного железа. Они были выкованы примерно в 2873-2471 годах до нашей эры, что делает их древнейшими в Евразии, сообщает zn.ua.

На рубеже IV и III тысячелетий до нашей эры на территории от Южного Приуралья и до Молдовы и Северных Балкан сформировалась общность скотоводческих племен, которая существовала около 3600-2300 годов до нашей эры. Она известна благодаря многочисленным курганам, которые представляют собой сложные архитектурные сооружения.

Большинство таких погребений не содержат инвентаря, в редких случаях ученые обнаруживали керамические сосуды, кремниевые стрелы, скребки, ножи и шилья. Пышный погребальный обряд и богатство артефактов были характерны для захоронений людей с более высоким статусом. Один из таких примеров известен из могильника Болдыревский I, расположенного в Оренбургской области. Среди бронзовых артефактов археологи обнаружили там ряд предметов, изготовленных предположительно из метеоритного железа.

В ходе нового исследования ученые исследовали металлические предметы, найденные в кургане. Исследователи также провели изотопный анализ зуба погребенного человека и провели радиоуглеродные датировки.

Диаметр кургана составлял 64 метра, а его высота – шесть. По всему периметру он был окружен рвом шириной до 16 метров и глубиной 2,5 метра. В центре насыпи располагалось единственное захоронение, в котором находился скелет взрослого человека. У умершего были «крылья» из белой коры и «корона» на черепе. Возраст мужчины на момент смерти составлял 35-40 лет, его скелет лежал на боку, возможно, покойного мумифицировали перед смертью.

С помощью изотопного анализа ученые определили, что основу рациона этого человека составляли мясо и жирная рыба. Верхняя поверхность эмали зубов была стерта, что свидетельствует об употреблении грубой пищи. Ученые также определили, что рацион мужчины был полноценным, что указывает на его высокий социальный статус.

Погребальный артефакт также отличался разнообразием. Так, за спиной скелета находились железные и медные предметы, которые составляли композицию, в центре которой располагался диск диаметром 10-11 сантиметров. Вокруг диска лежали два медных шилья, медное копье, а также кузнечный молот и три предмета из железа — один из них представлял собой обоюдоострый нож с прямой рукоятью длиной около 14 сантиметров. Немного в стороне находился медный нож-кинжал. Около живота погребенного находились железная стамеска длиной 12,5 сантиметра и составное орудие типа тесла-рубанка.

У всех аналогов, кроме ножа и шильев, не было аналогов не только в памятниках ямной общинности, но и в других культурах раннего бронзового века. Оригинальным был и погребальный ритуал. Калиброванная радиоуглеродная датировка показала, что погребение сделано около 2873–2471 годов до нашей эры, что делает железные изделия самыми древними находками из памятников раннего бронзового века евразийских степей.

Результаты исследований ученые показали, что все три предмета были изготовлены из метеоритного железа.

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