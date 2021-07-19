В числе кандидатов на нового лидера НАТО — Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд

В числе кандидатов на нового лидера НАТО — Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд5
- 19.07.2021, 14:18
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Официальные дискуссии по этому вопросу только начались.
Начались поиски нового лидера НАТО, сообщает портал Politico. В числе возможных кандидатов на этот пост – экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сообщает Delfi.
Сейчас глава НАТО - Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии. Он занимает этот пост с октября 2014 г. Союзники продлили срок его пребывания на этом посту до сентября 2022 г.
Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались; предполагают, что кандидата представят в конце весны или в начале лета 2022 г на саммите НАТО в Мадриде.
На данный момент наиболее перспективными кандидатами считаются Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.