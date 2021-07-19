закрыть
19 июля 2021, понедельник, 15:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В числе кандидатов на нового лидера НАТО — Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд

5
  • 19.07.2021, 14:18
  • 1,688
В числе кандидатов на нового лидера НАТО — Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд

Официальные дискуссии по этому вопросу только начались.

Начались поиски нового лидера НАТО, сообщает портал Politico. В числе возможных кандидатов на этот пост – экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сообщает Delfi.

Сейчас глава НАТО - Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии. Он занимает этот пост с октября 2014 г. Союзники продлили срок его пребывания на этом посту до сентября 2022 г.

Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались; предполагают, что кандидата представят в конце весны или в начале лета 2022 г на саммите НАТО в Мадриде.

На данный момент наиболее перспективными кандидатами считаются Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский