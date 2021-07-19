Энтузиаст «оживил» фото Калиновского и других известных белорусов 19.07.2021, 14:46

За основу взяты реальные фотографии видных деятелей белорусского происхождения.

Станислав Придыбайло работает в IT-индустрии и интересуется историей Беларуси, а также историей своего рода: парень составляет генеалогическое древо, ищет фотографии предков. Увлечение привело молодого человека к стороннему проекту — он создал несколько видео «оживших» снимков известных белорусов XIX и XX века, пишет «Онлайнер».

За основу взяты реальные фотографии видных деятелей белорусского происхождения. Станислав использовал большой набор инструментов для повышения разрешения исходных снимков, их колоризации, добавления анимации и так далее.

Кастусь Калиновский (1838—1864), публицист и политик:

Винцент Дунин-Марцинкевич (1808—1884), писатель:

Михаил Забейда-Сумицкий (1900—1981), оперный певец:

Станислав говорит, что процесс создания видео довольно сложный: «То, что выдают нейросети, — всего лишь их „догадка“ на базе информации. Из-за этого результаты не могут быть исторически верные на 100%». Например, бывают сомнения в точности цветов одежды.

Помимо этого, Станислав раскрасил советский фильм «Девчата» 1961 года и разрабатывает проект «Транспорт BY», который должен объединить весь общественный автопарк Беларуси в один сервис.

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