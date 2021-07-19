Медики назвали 10 самых полезных продуктов, которые стоит есть почаще 19.07.2021, 14:46

Один из таких продуктов — грецкие орехи.

Мы все знаем о пользе свежих овощей и фруктов – но как-то отвлеченно. Мы отобрали самые полезные продукты, в которых особенно много полезных витаминов, минералов и других веществ, которые помогают в профилактике самых разных заболеваний, пишет healthinfo.ua.

(Но напоминаем: никакие, даже самые полезные, продукты не помогут сами по себе – нужные еще активный образ жизни и своевременные осмотры у врача).

Грецкие орехи

Грецкие орехи очень полезны, в том числе в профилактике диабета.

Многие диетологи называют их суперфудами – и это неудивительно. В них много полезных жирных кислот омега-3, а также альфа-линоленовая кислота, которая может снизить риск когнитивных расстройств. А еще в грецких орехах много витаминов Е и других фитонутриенотом, полезных для здоровья сердца, а также для предотвращения некоторых форм рака и диабета второго типа.

Свекла

Этот овощ особенно полезен для женщин после 50 лет: в это время резко возрастает риск гипертонии, а свекла содержит соединения, которые улучшают кровоток, тем самым нормализуя давление. Также в свекле много антиоксидантов и клетчатки, которая важна не только для хорошей работы кишечника, но и для иммунной системы.

Яйца

Ищите продукт с высоким содержанием белка? Яйца – это практически идеальный вариант. В каждом содержится около 7 граммов белка и всего 75 калорий – идеально для завтрака. А еще в яйцах много холина – соединения, которое снижает риск заболеваний печени, сердца и даже инсульта.

Кофе

Любите начинать день с чашечки черного кофе? Очень полезна привычка! В этом напитке полным-полно антиоксидантов, защищающих нашу иммунную систему. Больше того: кофе полезен для здоровья мозга и даже способен снизить риск болезни Альцгеймера и других разновидностей возрастной деменции. Пейте на здоровье (но не больше 3 чашечек в день!).

Авокадо

В этом фрукте (да-да, это фрукт, а не овощ) очень много мононенасыщенных жирных кислот, которые необходимы для защиты и здоровья наших сосудов. А еще – много калия (здоровье сердца) и клетчатки. Но будьте осторожны: авокадо очень калорийный продукт, не ешьте больше половинки за раз.

Цветная капуста

Хотите выбрать всего один, но самый полезный овощ? Пусть это будет капуста! Например, цветная капуста: в ней очень мало калорий, зато полно клетчатки (напоминаем, у большинства взрослых она в дефиците), а также ценных кислот омега-3 и витамина К, который важен для свертываемости крови и минеральной плотности костей. Но самое главное – в цветной капусте много особых антиоксидантных соединений, который помогают в профилактике рака.

Шоколад

Важное уточнение – только черный шоколад, с минимальным содержанием сахара и высоким – какао. Исследования показывают: регулярное употребление шоколада может помочь снизить индекс массы тела (ИМТ). А еще он полезен для когнитивных способностей и хорош в профилактике депрессии.

Апельсины

Апельсины очень полезны, и дело не только в витамине С.

Нет, мы сейчас имеем в виду не только витамин С: в этих ярких фруктах очень много фолиевой кислоты, которая не только важна для здоровья беременных, но и хороша для снижения риска целого ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца, рак и психические расстройства.

Черная фасоль

Очень много белка и клетчатки, что обеспечивает длительное чувство сытости, а также очень медленного повышения уровня сахара в крови. Еще в черной фасоли очень много железа (особенно актуально для женщин) и магния, который важен для здоровья нервной системы.

Креветки

В этих морепродуктах много селена, антиоксиданта, который помогает вывести из организма токсичные соединения и защитить от хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет второго типа. А еще в креветках мало калорий и очень много белка.

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