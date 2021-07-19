В Польше значительно увеличились занятость и зарплата 19.07.2021, 15:31

Средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше — 1488 долларов.

В июне средняя занятость в секторе предприятий в Польше увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Главное статистическое управление, передает «Польское радио».

Также, согласно опубликованным ведомством данным, в июне в Польше увеличилась среднемесячная зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9,8%.

Так, в прошлом месяце средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше – без вычета – налогов составила 5 тыс. 802 злотых (почти 1,3 тыс. евро).

Опубликованные Главным статистическим управлением данные касаются предпринимательского сектора, то есть компаний, в которых трудоустроено 10 и больше человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».